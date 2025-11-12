На Дону квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 10%

В конце третьего квартала 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках Ростовской области достигла 138 тыс. руб., что на 10% выше, чем аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы в отчете Ростовстата.

Устойчивый рост цен наблюдается во всех сегментах первичного рынка. Так, наиболее существенно подорожало элитное жилье — на 11%, достигнув отметки в 158,5 тыс. руб. за кв. м. Квартиры улучшенного качества также прибавили в цене на 9,8% (141,9 тыс. руб. за кв. м). Типовое жилье подорожало на 7%, что соответствует 111,5 тыс. руб. за кв. м.

Рост цент отмечен и на рынке вторичного жилья. Средняя цена квадратного метра здесь выросла на 9,1%, до 106,4 тыс. руб. Значительное повышение стоимости наблюдается в сегменте жилья улучшенной планировки — на 10,9%, до 124,3 тыс. руб., а также в сегменте элитного жилья — на 8%, до 167,8 тыс. руб. В сегменте типового жилья рост составил 5%, где цена одного квадратного метра достигла 92,6 тыс. руб. Наименьший рост зафиксирован на рынке квартир низкого качества — на 3,3%, до 77,9 тыс. руб.

При этом средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Ростовской области остается ниже как общероссийского показателя (208,3 тыс. руб.), так и показателя в Краснодарском крае (153,5 тыс. руб.). Наиболее ощутим разрыв цен с соседним регионом на рынке вторичного жилья — на Дону они в 1,7 раз ниже.

Наталья Белоштейн