Тамбовский «Автотехцентр» требует с «Токаревской птицефабрики» 18,7 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило исковое заявление местного ООО «Автотехцентр» к местному же ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) с требованием взыскать 18,7 млн руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск пока не принят к производству, детали спора не раскрываются.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Автотехцентр» зарегистрировано в Тамбове в феврале 2018 года. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Уставный капитал — 41,8 тыс. руб. Гендиректором является Антон Аминов, ему же принадлежат 49,01% долей компании. Еще 25,99% и 25,01% долей владеют Александр (Владимирович) Гавриков и Дмитрий (Владимирович) Гавриков. 2024 год компания завершила с выручкой 833 млн руб. и чистой прибылью 7,7 млн руб.

В середине сентября иск к «Токаревской птицефабрике» подала еще одна тамбовская компания — ООО «Ника». Она потребовала от предприятия возместить задолженность по договору поставки в размере 40 млн руб. Заявление приняли к производству, судебное заседание состоится 18 ноября.

