Тамбовская компания через суд требует с «Токаревской птицефабрики» 38 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от местного ООО «Ника» к местному же ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Заявление пока не принято к производству. Детали исковых требований не раскрываются, их размер составляет 38,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Ника» зарегистрировано в Тамбове в сентябре 2021 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором и учредителем является Олег Востриков. За 2024 год компания получила выручку 125 млн руб. и чистую прибыль 1,5 млн руб. ОАО «Токаревская птицефабрика» было зарегистрировано в Токаревском районе Тамбовской области в апреле 2013 года для разведения сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Учредители не раскрываются. Директором является Сергей Бугунов. В 2024 году выручка компании составила 44 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб.

В начале октября тамбовский арбитраж оставил без рассмотрения иск к «Токаревской птицефабрике» от московской компании «Про фактор», которая требовала с предприятия 137,7 млн руб.

Кабира Гасанова