Пропавшего в Краснодаре школьника в казачьей форме нашли

Сотрудники уголовного розыска нашли 12-летнего жителя Краснодара, который исчез утром 11 ноября по дороге в школу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции установили, что мальчик гулял в различных микрорайонах Краснодара вместе с другим подростком, который ранее уже сбегал из дома. Сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.

Несовершеннолетних нашли в Чистяковской роще, оттуда их доставили в отдел полиции. В отношении подростков никаких противоправных действий не совершалось.

«Ъ-Кубань» писал, что сотрудники полиции Краснодара разыскивают 12-летнего местного жителя, который исчез утром 11 ноября по дороге в школу. В день пропажи он был одет в красную куртку, казачью форму и черные кроссовки. С собой у школьника был черный рюкзак с салатовыми полосками.

Алина Зорина