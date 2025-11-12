В Краснодаре ведут поиски пропавшего 12-летнего школьника

Сотрудники полиции Краснодара разыскивают 12-летнего местного жителя, который исчез утром 11 ноября по дороге в школу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Мальчик ростом 150–154 см, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами. В день исчезновения был одет в красную куртку, казачью форму и черные кроссовки. С собой у школьника был черный рюкзак с салатовыми полосками.

Поиском подростка занимается личный состав отдела полиции Прикубанского округа Управления МВД России по Краснодару. Созданы специальные поисковые группы.

Всех граждан, располагающих информацией о возможном местонахождении мальчика, просят обратиться по телефонам: «02», с мобильного телефона «102», «112».

Алина Зорина