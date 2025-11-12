В Ростове создадут систему мониторинга застройки левобережья Дона
В Ростове-на-Дону началось создание комплексной системы мониторинга застройки левобережья Дона. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Фото: пресс-служба Минстроя Ростовской области
Уже начаты исследовательские работы территории, полевые и камеральные работы, а также необходимые изыскания и расчеты. Они продлятся до конца 2025 года.
После этого начнется строительство мониторинговых скважин по контролю грунтовых вод на левобережье.
«Мониторинговые скважины позволят с научной точки зрения определять возможность изменений уровня грунтовых вод, а также наблюдать своевременную динамику и прогнозировать результаты»,— отмечают в ведомстве.
В результате вышеперечисленных работ будут предложены способы защиты левого берега от возможных негативных последствий застройки.