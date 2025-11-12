На Дону объем выдачи кредитных карт сократился на 22%

В октябре 2025 года в Ростовской области было выдано 47,5 тыс. новых кредитных карт, что на 22,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было выдано почти 37 тыс. «кредиток». Об этом сообщает пресс-служба национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по в России в указанный период выдано 1,3 млн ед. кредитных карт, что на четверть меньше, чем в тот же период прошлого года, когда было оформлено 1,76 млн ед.

В сравнении с сентябрем 2025 года количество выданных кредитных карт в России в октябре 2025 года, наоборот, увеличилось — на 3,3% (в сентябре 2025 года — 1,27 млн ед.).

Лидерами по количеству выданных кредитных карт в октябре 2025 года стали Москва — 98,7 тыс. ед., Московская область — 84,1 тыс. ед. и Краснодарский край — 62,9 тыс. ед.

Объем лимитов по кредитным картам в России в октябре сократился на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 116,6 млрд руб., тогда как в прошлом году он был равен 206,3 млрд руб. В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем, объем лимитов по новым кредитным картам вырос на 6,6%. В сентябре 2025 года этот показатель составлял 109,4 млрд руб.

Наталья Белоштейн