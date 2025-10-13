Суд оставил топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных в СИЗО

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда об аресте топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяны Черных до 15 ноября, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, Верх-Исетский райсуд арестовал Татьяну Черных 24 сентября. Ей предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Татьяна Черных, экс-совладелец «Облкоммунэнерго», бизнесмен Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину она отрицает.

Кроме нее до 15 ноября арестованы Алексей Бобров, Олег Чемезов и Антон Боликов.

Аресты произошли на фоне национализации активов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры. 10 октября в доход государства изъяты акции «Корпорации СТС», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и «Облкоммунэнерго» и других компаний.

В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значились Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области.

Артем Путилов