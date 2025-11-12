В Кремле обратили внимание на заявление Службы внешней разведки о планах Армении отказаться от закупок зерна в России. По мнению СВР, этот план курируют европейские страны, которые хотели бы так ослабить армяно-российские отношения и поддержать Украину.

«Что касается сообщений СВР, они никогда не бывают голословными», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва тем не менее настроена на продолжение и развитие отношений с Ереваном. Пресс-секретарь подчеркнул, что «частые контакты на высшем уровне» продолжаются.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что данные о планах отказаться от российского зерна в пользу украинского не соответствуют действительности.