По данным Службы внешней разведки РФ, власти Армении «хотят отвязаться» от России и отказаться от российского зерна в пользу украинского. СВР назвала эти планы «поцелуем Еревана» по аналогии с поцелуем Иуды.

«Однако вот незадача — украинское зерно более чем вполовину дороже»,— отмечается в пресс-релизе. Армения предложила возместить дополнительные траты Евросоюзу. Руководство ЕС и, в частности, МИД Франции восприняли предложение с недоумением. Бюджеты стран ЕС пусты, так как объединение «оказалось на грани социально-экономического кризиса», утверждает СВР.

В спецслужбе предположили, что Евросоюз может попытаться заплатить за зерно за счет замороженных российских активов, однако Бельгия не дает согласия на их конфискацию. «Евросоюз думает: ладно было бы заплатить и забыть, как в хорошо известном новозаветном сюжете,— следует из заявления.— Но Еревану придется платить на постоянной основе. Такой вот поцелуй Еревана».

6 ноября Россия доставила в Армению 1 тыс. т пшеницы. До конца января 2026 года Россия планирует отправить в Армению еще 132 вагона с пшеницей через Грузию и Азербайджан, сообщал Минтранс РФ.