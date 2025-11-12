Юани обернулись вокруг биржи

Объем биржевых торгов юанем по итогам октября впервые в 2025 году превысил 2,5 трлн руб. По сравнению с сентябрем показатель вырос почти на 15%, а год к году — более чем на 40%. Экспортеры активно продавали валюту в условиях ужесточения санкций, компании-импортеры и граждане столь же активно покупали юани — по своим причинам. Эксперты ожидают роста активности на валютном биржевом рынке к концу года в связи с сезонными факторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных участников валютного рынка, по итогам октября суммарный объем биржевых торгов юанем в режиме торгов «завтра» впервые в этом году превысил 2,5 трлн руб. Это на 15% выше значений сентября и на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Выше этого показатель был в июне прошлого года — тогда на фоне включения группы Московской биржи в санкционный список США (см. “Ъ” от 13 июня 2024 года) и прекращения биржевых торгов долларом и евро на бирже выросла спекулятивная активность.

Нынешний всплеск активности также произошел на фоне роста геополитических рисков, чему способствовало расширение европейских и американских санкций, а также отмена саммита президентов США и России в Будапеште (см. “Ъ” от 24 октября). «Ряд участников валютного рынка могли продавать и покупать валюту как на ожиданиях встречи президентов РФ и США, так и после ее отмены»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Продавали юани в основном экспортеры, которые, по данным Банка России, резко нарастили продажи валюты всех видов — по итогам октября их чистые продажи валюты составили $8,2 млрд в долларовом эквиваленте, что на 68% превысило показатель сентября и стало максимумом с июля. «Вклад в повышенную активность экспортеров могли внести санкции США в отношении "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, которые сделали иностранную валюту еще более "токсичной"»,— отмечает Михаил Васильев.

Увеличение объемов предложения юаня в октябре способствовало падению курса китайской валюты на уровни, привлекательные для покупки. Если в конце сентября курс юаня составлял 11,5 руб./CNY, то уже к середине октября он протестировал уровень 11 руб./CNY, а завершил месяц на отметке 11,25 руб./CNY. В результате такой курс, как считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, простимулировал спрос на юань у импортеров, формирующих запас валютной ликвидности. По данным Банка России, по итогам минувшего месяца юридические лица приобрели валюту на 3 трлн руб., что на 7,5% выше покупок сентября.

Вырос спрос на валюту и со стороны населения. По данным ЦБ, в октябре частные инвесторы приобрели валюту на 159 млрд руб., что почти вдвое выше показателя сентября и является максимальным результатом с мая 2024 года. Такая тенденция в поведении физических лиц, как считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, связана с поиском альтернативных способов вложений на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. В октябре регулятор опустил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%.

В ноябре объемы торгов могут упасть в значительной степени по техническим причинам: меньшее число торговых сессий, к тому же две из них пришлись на выходные дни, что традиционно ведет к многократному падению активности инвесторов.

Вдобавок к этому, как отмечает Богдан Зварич, закончится действие разового эффекта от продажи валюты отдельными экспортерами и встречных покупок импортерами на привлекательных уровнях.

Впрочем, в декабре объемы торгов юанем вновь вырастут в связи с сезонным повышением бюджетных расходов, которые в том числе могут пойти на закупку импорта. Кроме того, как отмечает Михаил Васильев, в конце года граждане могут начать активнее покупать валюту для отдыха за границей на длинных новогодних праздниках. Смещению активности на конец года, как считает Владимир Евстифеев, будут способствовать и крупные погашения валютных облигаций в корпоративном сегменте рынка в эквиваленте $3,6 млрд. «Чтобы минимизировать валютный риск, компании могут придержать валюту и конвертировать ее в рубли непосредственно в момент погашения облигаций. Здесь надо пояснить, что облигации хотя и номинированы в валюте, но расчеты по ним осуществляются в рублях»,— отмечает господин Евстифеев. На этом фоне он допускает рост курса юаня на Московской бирже до локальных максимумов — 11,6–11,7 руб./CNY.

Виталий Гайдаев