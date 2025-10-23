Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Санкции вместо саммита

За первой порцией американских рестрикций против РФ последовал 19-й пакет европейских

Всего сутки спустя после того, как президент США лично опроверг информацию о срыве саммита в Будапеште, он снова развернулся на 180 градусов. В ночь на 23 октября по московскому времени глава Белого дома заявил, что встречи с Владимиром Путиным в ближайшее время не будет. Одновременно с этим администрация Трампа ввела против России экономические санкции — под ограничения подпали нефтяные компании «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Через считаные часы санкционный удар по России предсказуемо нанес и Евросоюз: утром в четверг на саммите лидеров объединения в Брюсселе был одобрен 19-й пакет санкций, включающий, в частности, запрет на импорт российского сжиженного природного газа, меры против «теневого флота» российских нефтяных танкеров и ограничения для российских дипломатов в ЕС.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций против России тем, что она не проявила серьезной приверженности мирному процессу

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций против России тем, что она не проявила серьезной приверженности мирному процессу

Пришло время

С момента второго президентского срока Дональда Трампа США не вводили никаких рестрикций против России, объясняя это тем, что санкции препятствуют дипломатии, и пропуская мимо ушей настойчивые уговоры Киева и Евросоюза, доказывающих, что экономическое давление на Москву вынудит ее стать более сговорчивой и сесть за стол переговоров.

Но в одну ночь американская позиция поменялась: США внесли в черный список две крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, поскольку, как пояснил министр финансов Скотт Бессент, Россия не проявила серьезной приверженности мирному процессу. «Я просто почувствовал, что пришло время»,— мотивировал этот шаг сам Трамп на встрече в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп об отмене встречи в Будапеште, санкциях и ядерной деэскалации

Он также заявил, что на следующей неделе, когда будет в Южной Корее на саммите АТЭС, в кулуарах которого у Трампа запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, он постарается убедить китайского лидера перестать покупать российскую нефть. «Я буду говорить с ним о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной: то ли через нефть, то ли через энергию, то ли через что-то другое. И я думаю, что он будет очень восприимчив»,— предположил Трамп.

Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Мне казалось, что мы не доберемся до нужного места, поэтому я отменил. Но мы сделаем это в будущем»,— отметил он. И добавил, что по-прежнему считает, что Путин хочет мира. Таким образом, с одной стороны, Трамп подтвердил, что не готов проводить «встречу ради встречи», но в равной степени не готов захлопывать дверь для дипломатии насовсем.

Напомним, неделю назад Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой разговор, по итогам которого договорились провести вторую после Анкориджа личную встречу в Будапеште, причем в течение пары недель. Однако после последующего телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, на которых была возложена задача провести предваряющую саммит лидеров встречу, стало очевидно: что-то пошло не так. Согласно заявлениям американской стороны, Москва отказалась от предложения Штатов пойти на прекращение огня и заморозить конфликт вдоль нынешней линии соприкосновения.

На фоне признаков того, что над российско-американскими отношениями вновь сгустились тучи, в американских СМИ стали появляться сообщения, сигнализирующие, что Дональд Трамп снова поворачивается лицом к Киеву.

Так, по данным The Wall Street Journal, администрация Трампа разрешила Украине использовать американские разведданные для нацеливания на российские объекты дальнобойных ракет Storm Shadow, поставленных Великобританией. Однако сам Трамп позже в соцсетях назвал эту публикацию «фейковой новостью». «США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни прилетели, и к тому, что с ними делает Украина!» — написал президент.

Более того, он вновь фактически исключил возможность поставки Украине ракет Tomahawk для нанесения ударов вглубь России. Отметив на упомянутой встрече с Рютте, что это оружие «очень сложное» и требует не менее года «интенсивной» подготовки, глава Белого дома сказал: «Мы знаем, как им пользоваться, но мы не собираемся обучать других».

Богатое европейское «меню»

Смена настроений в Вашингтоне и особенно санкции против Москвы явно взбодрили европейских союзников Украины. «С приближением принятия 19-го пакета (санкций.— “Ъ”) ЕС появляется четкий сигнал с обеих сторон Атлантики о том, что мы продолжим коллективное давление на агрессора»,— написала в среду вечером в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщив, что беседовала с министром финансов США незадолго до объявления о новых санкциях и положительно оценила их.

Уже 23 октября сам Евросоюз на саммите лидеров одобрил давно обещанный 19-й санкционный пакет в отношении России. В нем ЕС ввел запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года и запретил финансовые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью» (ЛУКОЙЛ Брюссель трогать не стал из-за компромисса с Венгрией и Словакией, которые продолжают покупать российскую нефть у этой компании).

Кроме того, ЕС внес в черный список очередные суда из «теневого флота» российских нефтяных танкеров. Под новые санкции подпали 117 новых танкеров, которые считаются частью «теневого флота», а также компании третьих стран (в частности, из Китая, Таиланда и Индии), помогающие, по версии Брюсселя, российским военным или перевозящие российскую нефть в нарушение ограничения цен на нее.

Банки, энергетика, туризм: что вошло в 19-й пакет санкций против России

Наконец, санкции ограничивают передвижение российских дипломатов через безвизовую Шенгенскую зону. Отныне сотрудники российских дипломатических и консульских представительств, включая административный и технический персонал, а также члены их семей будут обязаны уведомлять о своем намерении посетить или проехать транзитом другое государство—член ЕС помимо принимающей страны не менее чем за 24 часа до прибытия и с изложением деталей, таких как вид используемого транспорта, даты и пункты въезда/выезда.

При этом принимающая страна будет иметь возможность отказать в проезде. Как поясняли в Европейской службе внешних связей ранее, обосновывая идею таких ограничений, российские дипломаты «часто участвуют в деятельности, способствующей агрессии России против Украины, в частности распространяя российскую риторику о причинах войны, ее ходе и роли союза».

В МИД России пообещали дать ответ на действия Евросоюза, впрочем не вдаваясь пока в детали.

При этом одобрения 19-го пакета всеми странами—членами ЕС удалось добиться практически в последнюю минуту.

Сделку долго стопорила Словакия, требуя предоставления ей гарантий компенсации высоких цен на энергоносители и поддержки промышленности, в частности автомобилестроения. И лишь в среду, 22 октября, вечером, получив желаемое, Братислава одобрила 19-й пакет. «Все наши требования… были включены (в итоговое заявление.— “Ъ”)»,— подтвердил словацкий дипломат изданию Politico.

А вот с другими темами, которые были вынесены на обсуждение (а это в числе прочего расходы на оборону, рост стоимости жилья, переход к зеленой экономике, цифровизация, миграция, события на Ближнем Востоке и регулирование соцсетей), все оказалось несколько сложнее. В том числе по вопросу использования в качестве «репарационного кредита» Украине замороженных российских активов, чему давно и упорно сопротивляется Бельгия как главный депозитарий этих денег. В среду бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что не примет окончательного решения о том, дать ли Еврокомиссии зеленый свет на разработку полного пакета юридических предложений по теме активов, до окончания обсуждений за ужином лидеров 23 октября.

Наталия Портякова

