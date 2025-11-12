В Ростове-на-Дону участились случаи мошенничества от имени главы города

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем Telegram-канале предупредил жителей города о распространении фейковых сообщений от его имени. Господин Скрябин призвал горожан проявлять осторожность при получении подозрительных звонков и писем.

Ростовчанам рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не отвечать на сомнительные приглашения. Особое внимание обращается на то, что любые сообщения в социальных сетях от имени должностных лиц с требованиями предоставить персональные или банковские данные, перевести деньги или связаться с якобы сотрудниками специальных служб являются поддельными.

Константин Соловьев