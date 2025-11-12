Авиакомпания «Азимут» возобновила рейсы из Краснодара в Тель-Авив

Авиакомпания «Азимут» возобновила регулярные рейсы между Краснодаром и Тель-Авивом. Билеты на маршрут уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Авиакомпания будет выполнять рейс А43025/3026 дважды в неделю по двум расписаниям. В среду и четверг самолеты вылетают из Краснодара в 13:30 и приземляются в Тель-Авиве в 15:55. Обратный рейс отправляется из израильской столицы в четверг в 10:10 и прибывает в Краснодар в 14:30.

По воскресеньям и понедельникам действует другое расписание: вылет из Краснодара в 16:40 с посадкой в Тель-Авиве в 19:35, возвращение — в понедельник в 11:05 с прилетом в 15:15.

Стоимость авиабилетов из Краснодара в Тель-Авив составляет от 10,8 тыс. руб., в обратном направлении — от 8,9 тыс. руб. К указанным тарифам добавляются аэропортовые и государственные сборы.

Алина Зорина