В Сочи на улице Ромашек завершили благоустройство пешеходной зоны

В Адлерском районе Сочи завершено благоустройство пешеходной зоны на улице Ромашек, 1/1. Работы выполнены по депутатским наказам и стали частью программы по созданию комфортной городской среды, сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

На территории уложена новая брусчатка на площади около 1,7 тыс. кв. м, установлено более 30 единиц современной парковой мебели и 63 энергоэффективных светильника. Особое внимание уделено озеленению — высажено свыше 800 растений, включая агапантус, акант и плющ.

Глава города Андрей Прошунин, осмотревший объект в ходе рабочего объезда, отметил, что благоустроенная территория протяженностью более 300 м стала новой точкой притяжения для жителей района.

«Мы стремимся, чтобы у жителей Сочи были современные и уютные зоны для прогулок и отдыха. Благодаря совместной работе с депутатским корпусом в городе появляются новые общественные пространства, формирующие культуру активного и здорового досуга»,— подчеркнул мэр.

По словам Андрея Прошунина, в этом году в Сочи продолжается реализация программы благоустройства: в Лазаревском районе завершаются работы в сквере «Тормахов», в Хостинском открылся парк 50 лет Победы, а на улице Чекменева готовится к открытию новый сквер.

