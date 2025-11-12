Совфед одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет

Совет федерации одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 16 до 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива должна устранить «законодательный пробел». Так, по российским законам с 14 лет могут осудить за такие уголовные преступления как убийство, похищение человека, грабеж, теракт, участие в террористическом сообществе или обучение в целях осуществления террористической деятельности.

Вместе с понижением возраста уголовной ответственности в одном пакете идет несколько других ужесточений законодательства:

За вовлечение несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность теперь могут лишить свободы на срок вплоть до пожизненного;

По всем преступлениям диверсионной направленности отменены сроки давности;

Запрещено условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

Осужденным за преступления диверсионной направленности запрещено ходатайствовать об УДО до отбытия 3/4 срока наказания.

Государственная дума (ГД) приняла закон накануне. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 20 октября. Инициаторами поправок выступили 419 депутатов Госдумы. Зампредседателя ГД Ирина Яровая говорила, что это рекорд по количеству парламентариев, подписавших законопроект.

Депутат ГД от КПРФ Юрий Синельщиков оспорил целесообразность поправки к понижению возраста уголовной диверсии в день принятия закона в Госдуме. По его мнению, упор нужно сделать не на наказание, а на профилактику ранней преступности.

Подробнее — в материале «Депутаты позанимались гуманизмом».

Степан Мельчаков