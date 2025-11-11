Госдума приняла закон об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет

Государственная дума (ГД) приняла во втором и третьем чтении закон, понижающий возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 16 до 14 лет.

После принятия законопроекта во втором чтении с докладом выступила зампредседателя ГД Ирина Яровая. Она заявила, что в 2016 году депутаты приняли аналогичный закон против преступлений, связанных с терроризмом. По ее словам, это позволило снизить в 2,5 раза количество несовершеннолетних, вовлекаемых в террористическую деятельность. Госпожа Яровая отметила, что тогда против поправок выступила лишь «одна партия», и предположила, что и в этот раз произойдет нечто подобное. Депутат Юрий Синельщиков (КПРФ) действительно оспорил целесообразность поправки о понижении возраста уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности.

По российскому законодательству привлечение к уголовной ответственности с 14 лет уже возможно по нескольким статьям Уголовного кодекса. Подростков судят за убийство, похищение человека, грабеж, теракт, участие в террористическом сообществе или обучение в целях осуществления террористической деятельности. В пояснительной записке к новым поправкам указано, что инициатива должна устранить «законодательный пробел», установив аналогичный возрастной порог за диверсионную деятельность.

Вместе с понижением возраста уголовной ответственности в одном пакете идет несколько других ужесточений законодательства:

Ужесточаются наказания за вовлечение несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность;

Отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

Запрещено условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

Осужденным за преступления диверсионной направленности запрещено ходатайствовать об УДО до отбытия 3/4 срока наказания.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 октября. Инициаторами поправок выступили 419 депутатов Госдумы. Зампредседателя ГД Ирина Яровая заявила, что это рекорд по количеству парламентариев, подписавших законопроект.

Степан Мельчаков