На Дону количество производителей пищевых продуктов за год увеличилось на 3,7%

Количество производителей пищевых продуктов Ростовской области, по данным на начало 2025 года, достигло 1720 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Это на 3,7% больше, чем в 2024 году. На предприятия малого бизнеса, включая ИП, в общем объеме приходится 9,9%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Ростовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В службе статистики добавили, что по данным на 1 января 2024 года количество производителей пищевой продукции на Дону в сравнении с 1 января 2023 года сократилось на 1,7%: с 1686 до 1658 организаций.

В январе-июле 2025 года среднесписочная численность работников компаний, производящих пищевую продукцию, (без учета внешних совместителей) достигла 21329 человек. Это на 5,8% больше, чем было занято в пищепроме в 2024 году.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», средняя зарплата, предлагаемая работодателями пищевой промышленности Дона на hh.ru, за год выросла на 8% и составила в октябре 2025 года 72 тыс. руб. Количество вакансий, размещенных в этой сфере в январе-сентябре, год к году сократилось на 27%. Больше всего предложений в сфере производства пищевых продуктов заявили работодатели Ростова-на-Дону.

Маргарита Синкевич