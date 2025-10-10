Власти Воронежа выделяют на праздничное оформление Адмиралтейской площади 34 млн

Муниципальное учреждение ООО «Зеленхоз» начало поиск подрядчика для праздничного оформления Адмиралтейской площади в Воронеже к Новому году за 34,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — городской бюджет. Выполнить работы нужно в два этапа: на украшение площади заказчик выделяет время с даты заключения контракта до 14 декабря, на обслуживание и демонтаж декораций — с 15 декабря по 30 марта.

Согласно документации, победителю конкурса предстоит изготовить фотозону из 350 живых елей с гирляндами, создать и отремонтировать несколько конструкций, в том числе 28 светящихся колонн, световой шатер и туннель, а также обустроить павильон «Послание героям России» для передачи писем-поздравлений военнослужащим ВС РФ. Также подрядчик должен обеспечивать сохранность и целостность объектов в процессе их монтажа, эксплуатации и разборки.

Заявки принимаются до 29 октября, итоги подведут 30-го.

В 2024 году украшением Адмиралтейской площади Воронежа к Новому году, а также обустройством ледового катка площадью 1,7 тыс. кв. м за 58,1 млн руб. занималось местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. В этом году там планируют установить два катка за 47 млн руб.

Кабира Гасанова