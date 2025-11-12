«Аква-Юг» переориентирует ликеро-водочный завод на безалкогольные напитки

Компания «Аква-Юг» из торгово-производственной группы «XXI век» перепрофилирует приобретенный ликеро-водочный завод «Стандартъ» в Нижегородской области под выпуск безалкогольных напитков марок Cola Origin, Lemon Strike и других. Для этого на предприятии установят новое оборудование, сообщает издание «Город N».

«Группа компаний "XXI век" не рассматривала выход на алкогольный рынок. Интерес к предприятию ООО "Стандартъ" был связан с возможностью расширения существующего бизнеса в сегменте безалкогольных напитков»,— заявила директор по развитию ООО «Компания "Аква-Юг"» Любовь Процкова.

По ее словам, сейчас завод выполняет обязательства по действующим партнерствам и разливает собственные алкогольные бренды, однако впереди реконструкция. Вопрос дальнейшего использования оборудования ликеро-водочного производства для компании пока остается открытым.

«Приобретение завода стало стратегическим шагом, направленным на укрепление партнерских отношений, расширение географии присутствия и увеличение производственных возможностей группы», — уточнила Процкова.

«Аква-Юг» производит безалкогольные напитки и питьевую воду под собственными торговыми марками и СТМ в с. Покровском Неклиновского района Ростовской области. Продукция поставляется в 20 регионов России помимо Ростовской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка ООО «Компания "Аква-Юг"» составила 767,2 млн руб. (рост на 5% к 2023 году), чистая прибыль снизилась на 15% до 65,2 млн руб.

Валентина Любашенко