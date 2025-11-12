В пищевой промышленности Дона средняя зарплата выросла до 72 тысяч рублей

В Ростовской области медианная зарплата, предлагаемая работодателями в пищевой промышленности, в 2025 году достигла 72 тыс. руб. Это на 8% больше, чем год на зад. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В октябре 2025 года в топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов в пищевой промышленности вошли водитель категории СЕ и руководитель цеха (по 250 тыс. руб.), директор по складской и транспортной логистике (от 200 до 300 тыс. руб.), руководитель отдела маркетинга и территориальный руководитель отдела продаж (от 200 тыс. руб.).

В январе-сентябре 2025 года на hh.ru работодатели разместили свыше 7,9 тыс. вакансий в отрасли «Продукты питания» Дона. Объем предложения год к году сократился на 27%. В топ-3 городов по количеству размещенных вакансий вошли Ростов-на-Дону (более 4,4 тыс.), Шахты (свыше 700), Азов (более 370 предложений).

«На Дону в этом году работодатели из пищевой промышленности чаще всего размещали вакансии для продавцов-консультантов — более 600, торговых представителей — порядка 550, водителей — свыше 350, операторов производственной линии — более 250, комплектовщиков — свыше 240, кладовщиков и разнорабочих — по 220, сервисных инженеров — порядка 150, технологов — более 170, уборщиков — свыше 100»,— уточнила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова. Самая дефицитная позиция — продавец-консультант: на одну вакансию приходится 1,6 резюме.

Маргарита Синкевич