Ягода созрела

В 2025 году в Ростовской области на 30% Выросло производство виноматериалов и на 21% — готовой винодельческой продукции. В этом году площадь донских виноградников увеличится на 170 га против 104 га закладки годом ранее. Представители власти и эксперты связывают рост с особенностями региона — самой северной территории в РФ по возделыванию винограда для производства вин, наличием автохтонных сортов и уровнем господдержки, которая с каждым годом увеличивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В течение пяти лет донские хозяйства планируют увеличить площади плодоносящих виноградников почти вдвое — до 3 тысяч га

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В течение пяти лет донские хозяйства планируют увеличить площади плодоносящих виноградников почти вдвое — до 3 тысяч га

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в регионе общая площадь виноградных насаждений превышает 1,7 тыс. га, из которых 1,5 тыс. га являются плодоносящими. В течение пяти лет донские хозяйства планируют увеличить площади плодоносящих виноградников почти вдвое — до 3 тыс. га.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дона Ольги Горбаневой, в 2024 году с помощью средств господдержки виноградари и виноделы региона заложили 104 га новых насаждений, в 1,9 раза больше, чем годом ранее. В 2025-м площади виноградников увеличатся еще на 170 га, в 2026-м планируется сохранить годовой объем закладки на таком же уроне. «Закладка осуществляется как донскими автохтонными сортами винограда, так и сортами гибридной и международной селекции»,— уточнила первый замминистра.

Она добавила, что в регионе зарегистрированы и работают 16 лицензированных производителей винодельческой продукции и восемь хозяйств, которые выращивают виноград для его дальнейшей реализации. С начала 2025 года крупные заводы (такие как «Цимлянские вина», «Ведерниковъ») и фермерские предприятия произвели более 2,8 млн бутылок, или 215,8 тыс. декалитров (дал) готовой продукции. Это на 21% больше, чем годом ранее. Производство виноматериалов увеличилось на 30% (свыше 694,7 тыс. дал). Всего в регионе возделываются 66 сортов винограда из внесенных в разрешительные документы на производство вина. Это сорта гибридной и международной селекции, а также аборигенные сорта (автохтоны).

Работа в суровых условиях

В 2024 году в Ростовской области собрали более 4,8 тыс. т винограда. Это на 9,8% меньше по сравнению с предшествующим годом, рассказала госпожа Горбанева. «Причина снижения урожая — сложные погодные условия в последние два года. В этом году [виноградари региона] планируют сохранить урожайность на прошлогоднем уровне»,— добавила замминистра.

Как объяснил эксперт отрасли и основатель «Студии вина "Галина"» Юрий Малик, особенность донского виноделия — в укрывном виноградарстве. «Затраты на работы, которые в нашем регионе необходимо проводить для сохранения лозы, весьма существенные, увеличивают себестоимость винограда, а значит, и конечного продукта. Укрывные работы на виноградниках в Ростовской области проводятся для защиты от морозов. Правда, к гибели виноградников в нашем климате могут привести ранние осенние и возвратные весенние заморозки, что делает виноградарство на Дону весьма рискованным занятием. Тем не менее именно наш климат позволяет значительно чаще, чем в Крыму и других регионах юга РФ, получать виноград, потенциально пригодный для производства элитных вин. Для этого требуются квалифицированные виноделы, но государство не готовит таких специалистов. Несмотря на то, что только элитные вина, а не дешевые массовые, способны конкурировать с аналогами из соседних регионов России и дальнего зарубежья»,— подчеркнул эксперт.

И виноделы, и представители донского правительства неоднократно подчеркивали, что Ростовская область является самой северной территорией России, где выращивают виноград технических сортов (международных и автохтонных) для его дальнейшей переработки. Хозяйства работают в сложных природно-климатических условиях, которые осложняют возвратные заморозки поздней весной и летняя засуха. Поэтому поддержка государства жизненно необходима агропредприятиям.

Виноградарство и виноделие Ростовской области » 2025 год 1,7 тыс. га — общая площадь виноградников

— общая площадь виноградников 1,5 тыс. га — площадь плодоносящих виноградников

— площадь плодоносящих виноградников 16 виноделен и 8 хозяйств, выращивающих виноград

выращивающих виноград 170 га — площадь новых виноградных насаждений, заложенных с помощью господдержки

— площадь новых виноградных насаждений, заложенных с помощью господдержки 66 сортов винограда для производства вина выращивают в регионе

для производства вина выращивают в регионе 215,8 тыс. дал / 2,8 млн бутылок / выпустили винодельческой продукции с начала года » 2024 год 4,8 тыс. т собрали винограда

собрали винограда 375,5 тыс. дал / 5,4 млн бутылок / выпустили винодельческой продукции

выпустили винодельческой продукции 104 га площадь новых виноградных насаждений, заложенных с помощью господдержки По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Так, глава КФХ в Мартыновском районе Юрий Химичев рассказал, что они выращивают больше 10 сортов винограда на 153 га. В этом году фермер стал одним из победителей всероссийской премии «Любимый малый бизнес» и получил 1 млн руб. на развитие предприятия. Хозяйство также пользуется мерами господдержки, которые позволяют стабильно работать в непростых погодных и экономических условиях.

Владельцу «Винодельни Молчанова», кандидату сельскохозяйственных наук Николаю Молчанову за годы развития предприятия удалось увеличить площадь виноградников с 0,5 га более чем до 26 га. «Мы пользуемся мерами господдержки. Так, получили несколько грантов Минсельхоза: первый — на развитие стартапа, второй — на развитие агротуризма, третий — на развитие семейной фермы. Также мы пользуемся субсидиями на закладку лозы, уходные работы за молодыми посадками и эксплуатационными виноградниками»,— рассказал предприниматель.

Учредитель «Усадьбы Саркел» в Цимлянском районе Игорь Губин сообщил, что здесь выращивают виноград на 16 га, перерабатывают его, также есть собственная сыроварня, развивают территорию как объект агротуризма. Это предприятие пользуется мерами поддержки, которые предоставляют государство и работающие в регионе финорганизации.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим согласился с тем, что местным виноградарям и виноделам необходима поддержка на всех уровнях. Эта отрасль в регионе развивается благодаря энтузиазму аграриев и мерам господдержки, заметил банкир. Эти меры, по его мнению, совершенствуются. Например, одно время субсидии виноградарям и виноделам Дона предоставлялись только на уходные работы на виноградниках, затем стали субсидировать их закладку, и еще позже — применение донских автохтонов, напомнил эксперт. «С начала 2025 года мы также поддержали сельхозпроизводителей Дона на общую сумму свыше 57 млрд руб. Более 57 млн руб. — это поддержка виноградарей»,— добавил господин Бугрим.

Ставка на автохтоны и туризм

По словам Ольги Горбаневой, в промышленных посадках Дона выращивают порядка 10 автохтонных сортов: «цимлянский черный», «красностоп золотовский», «плечистик», «сибирьковый», «кумшацкий белый», «пухляковский», «варюшкин», «мушкетный», «шампанчик», «бессергеньевский» и другие. Однако потенциал к выращиванию аборигенного винограда намного больше. Так, еще в мае 2023 года в регионе стартовало исследование научно-популярной экспедиции «Золотые горки. Дорогами донских автохтонов. Виноградарство и виноделие Донского края» (длилось более полутора лет). Ее организаторами выступило областное отделение Русского географического общества при участии и поддержке правительства региона, Всевеликого войска Донского и Фонда экологического развития «В гармонии с природой». В рамках экспедиции участники обследовали виноградарские участки хозяйств, частных подворий и научных учреждений. В общении с местными виноделами исследователи выяснили, где именно произрастали автохтонные сорта, благодаря каким факторам они «обретали свою уникальность» и как получали названия. Также участники экспедиции зафиксировали особенности возделывания насаждений и рецепты приготовления вин.

В итоге в Ростовской области установлено не менее 20 природных мест произрастания авто­хтонов, проведены первичное обследование участков, маркировка ценных ботанических находок. Также издан атлас донского виноградарства и виноделия, в котором описаны 55 автохтонных сортов. Редкие находки отправили в Курчатовский институт для проведения генетических исследований. Кстати, в августе 2024 года президент России подписал указ об образовании национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе Курчатовского института. Одна из задач центра — формирование каталога особо ценных автохтонных сортов винограда, их поиск, создание инфраструктуры для сохранения, в частности криобанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В промышленных посадках Дона выращивают 10 автохтонных сортов винограда, включая «цимлянский черный», «красностоп золотовский», «плечистик» и другие

Фото: pxhere.com В промышленных посадках Дона выращивают 10 автохтонных сортов винограда, включая «цимлянский черный», «красностоп золотовский», «плечистик» и другие

Фото: pxhere.com

По мнению представителей минсельхозпрода Дона и экспертов отрасли, местные сорта лучше всего раскрываются в родном им географическом регионе, поскольку идеально приспособлены к его почвам и климату. Поэтому это направление развития донского виноделия является приоритетным, в связи действуют две региональные программы субсидирования. Одна из них направлена на возмещение затрат на уход за виноградниками автохтонных сортов, другая — на закупки сельхозтехники. Представители отрасли подтверждают необходимость такой помощи. Например, глава винодельни «Дача Сердюка» Денис Сердюк рассказал, что воспользовался господдержкой, получив более 400 тыс. руб. в виде субсидии на приобретение техники.

С каждым годом объем господдержки донских виноградарей увеличивается. Если в 2024 году на это выделялось 69 млн руб., то в 2025-м это уже около 100 млн руб. Кроме того, в прошлом году сразу четыре винодельческих хозяйства Дона выиграли конкурс на получение гранта «Агротуризм». Это предприятие Николая Молчанова, винодельни «Усадьба Саркел», «Винабани» (Vinabani) и «Эльбузд». Получатели должны направить финансовую поддержку на развитие инфраструктуры: создание объектов размещения, подключение их к инженерным сетям, монтаж и покупку оборудования, благоустройство территории.

Эту поддержку Минсельхоз России предоставляет с 2022 года. Каждый фермер, подавший в министерство заявку, может получить сумму до 10 млн руб. Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Часть средств в проект должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн руб. инвестору необходимо вложить 10% от стоимости проекта, до 5 млн руб. — 15%, до 8 млн руб. — 20%, до 10 млн руб. — не менее 25%. Отбор проектов на получение гранта проводит Минсельхоз.

Например, винодел Владимир Молчанов рассказал, что планировал построить кемпинг из 10 модульных домов и дегустационный комплекс, приобрести оборудование. Винодел намеревался вложить собственные 3,5 млн руб. и рассчитывал на господдержку. Средства гранта позволяют предпринимателю реализовывать его проект.

«На Дону есть все возможности для развития винного туризма, который нужно продвигать в сотрудничестве с региональными властями. "Диких" туристов сейчас достаточно, но хотелось бы большей активности со стороны турфирм. Они могут собирать организованные группы с большим количеством человек»,— подчеркнул винодел Юрий Химичев.

По его мнению, для туристов наличие только виноградников и винодельни — это крайне мало. Люди хотят отдохнуть, оценить блюда местной кухни, насладиться видами. На территории винодельни есть столовая, но семья Химичевых намерена сделать здесь еще зону барбекю, разбить парк, устроить бассейн, а главное — увеличить гостевой фонд до восьми номеров. Для этого Юрий Химичев планирует строить дополнительные дома. В проект развития гостевой инфраструктуры глава Vinabani намерен инвестировать собственные 15 млн руб. и средства гранта.

«В России наконец-то осознали давно известную во всем мире истину: винодельни, особенно небольшие, могут быть привлекательным туристическим объектом. Например, во Франции доход от посетителей таких виноделен составляет около 30% от общего дохода страны от туризма. Ростовская область тоже занимает выгодное географическое положение, находясь на середине пути между Москвой и курортами Крыма, Кубани и Кавказских Минеральных Вод»,— заметил Юрий Малик.

Ефим Мартов