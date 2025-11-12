Госдума на заседании 11 ноября приняла в первом чтении законопроект о создании виноградарскими и винодельческими хозяйствами винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма. Законопроектом предусматривается возможность строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, некапитальных строений, предназначенных как для виноградарства и/или производства продукции виноделия, так и для предоставления услуг в сфере агротуризма. Заместитель генерального директора по развитию винодельни «Шато де Талю» Елена Гереш считает, что если владельцы виноделен получат возможность строить жилье для гостей и другие объекты, это значительно простимулирует развитие винного туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Гереш

Фото: предоставлено автором Елена Гереш

Фото: предоставлено автором

«Основная проблема, которую призван решить законопроект, — это устранение юридических барьеров для развития туристической инфраструктуры на землях сельхозназначения. Инициатива направлена на комплексное внесение изменений в земельное законодательство, переход на диспозитивные нормы, которые позволят разрешить строительство объектов винного и сельского туризма.

Это не только снимет "головную боль" с виноделов, но и позволит удовлетворить спрос на полноценное размещение. Хотя глэмпинги могут быть какой-то альтернативой, они не заменят полноценных мест размещения и не покроют потребности всей целевой аудитории гостей виноделен, поскольку глэмпинг — это особый вид отдыха, к которому готовы не все.

Легализация и упрощение создания инфраструктуры на землях сельхозназначения приведет к увеличению инвестиций в туристическую сферу в регионах, созданию новых рабочих мест и, что важно, к продлению пребывания туристов.

Возможность переночевать и провести больше времени на винодельне многократно увеличивает вклад туриста в местную экономику и повышает привлекательность сельского образа жизни.

Законопроект содержит ограничения, которые носят защитный характер. Они направлены на защиту рынка от недобросовестных участников, которые, не занимаясь виноделием, пытаются организовать досуг под видом винного туризма.

Таким образом, новые возможности будут доступны только тем, кто реально занимается виноделием и развивает винный туризм как неотъемлемую часть своего агропромышленного бизнеса, что гарантирует сохранение целевого назначения земель и качество туристического продукта.

Для того чтобы максимально быстро запустить и поддержать новый вид "винного размещения", который требует значительных инвестиций, было бы целесообразно рассмотреть дополнительные меры стимулирования. Например, поддержать новый вид туристической деятельности обнулением НДС на первый год работы, либо зафиксировать сниженную ставку НДС на первые годы. Эта мера позволит винодельням быстрее окупить первоначальные вложения в инфраструктуру и направить средства на дальнейшее развитие и повышение качества услуг, что в конечном итоге положительно скажется на развитии всего сельского туризма в стране».