Член Государственной Думы Игорь Антропенко высказался в поддержку идеи уполномоченного по правам ребенка Ольги Ярославской о продлении учебного года на июнь. Как считают эксперты, предложение о внесении изменений в образовательную систему может ощутимо затронуть сектор туризма. Председатель анапского отделения «Опора России» Кирилл Ирченко отметил, что реализация этой реформы способна вызвать серьезные перемены в туристической индустрии и смежных с ней сферах, оказывая влияние на экономику в целом.

«Это предложение вызывает серьезную обеспокоенность у бизнес-сообщества нашего региона. Туристическая отрасль, особенно сегмент детского отдыха, напрямую зависит от длительности летних каникул. Сокращение каникул на треть означает потерю трети доходов для всех участников рынка детского отдыха. Это не просто цифры — это рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры. Только в Анапе работает более 50 организаций, специализирующихся на детском отдыхе.

Последствия будут ощутимы для всех. Для турбизнеса эта идея означает глобальное перераспределение спроса. Цены на авиабилеты, отели и туры в июле и августе могут вырасти, очень возможна острая нехватка билетов на популярные рейсы и места в курортных отелях. Стоит добавить, что в нашем регионе июнь — месяц менее жаркий и более дешевый.

Получится, что для многих семей отдых станет вообще неподъемным, а значит, мы получим общее снижение отдыхающих. Работодатели не смогут обеспечить массовый отпуск сотрудников в пиковые месяцы.

Многие семьи просто не смогут организовать отдых детей, так как не у всех есть возможность пригласить няню или отправить ребенка к бабушкам. Мы выступаем за развитие круглогодичных форматов детского отдыха. Необходимо создавать программы дополнительного образования с проживанием в летний период, развивать инфраструктуру для семейного отдыха. Важно помнить, что летний отдых — это не только досуг, но и важный фактор социализации детей.

Мы считаем, что предложенные изменения требуют тщательного обсуждения с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Нельзя принимать такие решения в одностороннем порядке. Необходимо сохранить существующую продолжительность каникул и сосредоточиться на повышении эффективности образовательного процесса в течение учебного года».