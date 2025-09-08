Венесуэла мобилизовала 25 тыс. военнослужащих для охраны границ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал отправить 25 тыс. военнослужащих для усиления границ страны вблизи Колумбии, а также на побережье Атлантики и Карибского моря. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале президента, уточняется, что цель мобилизации «защита национального суверенитета и безопасности страны».

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Я приказал направить 25 тыс. мужчин и женщин из наших славных Национальных боливарианских Вооруженных сил для усиления операций подразделений быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, а также на карибском и атлантическом побережьях»,— отмечается в сообщении.

С начала сентября наблюдается эскалация конфликта между США и Венесуэлой. 3 сентября президент США заявил об ударе по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua, якобы причастных к перевозке наркотиков. Президент Венесуэлы заявил, что Соединенные Штаты атаковали страну под надуманным предлогом, чтобы в итоге «захватить природные богатства».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пентагон дал наркотикам бой».

Влад Никифоров