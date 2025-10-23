Мадуро заявил о большом количестве ПЗРК из РФ в стране для противодействия США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения заявил, что вооруженные силы страны располагают 5 тыс. единиц переносных зенитных ракетных комплексов российского производства. Эти ПЗРК могут быть использованы для противодействия силам США, развернутым в Карибском бассейне, сообщает AFP.

Уточняется, что речь идет о ПЗРК «Игла-С». Согласно заявлению господина Мадуро, комплексами обеспечены «ключевые позиции ПВО».

Неделю назад Николас Мадуро заявил, что Венесуэла перебрасывает войска на побережье Карибского моря, а в стране «планируется мобилизовать миллионное ополчение». Это стало ответом на удары ВВС США в Карибском море и наращивание американского военного присутствия в этом регионе.

Влад Никифоров