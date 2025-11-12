Компаниям грозят оборотные штрафы за отказ переходить на российское ПО

Минцифры готовит законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для компаний, которые не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) на российское программное обеспечение к 2028 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме CNews 11 ноября.

По словам министра, штрафы планируется применять не только за отказ переходить на отечественное ПО, но и за несвоевременную классификацию объектов как КИИ. Размер санкций пока обсуждается. Законопроект находится на стадии согласования с другими ведомствами и представителями отрасли.

Ранее Минцифры утвердило график, согласно которому переход на российское ПО должен завершиться к 1 января 2028 года. При наличии объективных причин срок может быть продлён до декабря 2030 года решением президиума правкомиссии по цифровому развитию.

В отрасли инициативу в целом поддержали, хотя и отмечают, что отечественный софт пока не покрывает всех потребностей. По оценке ассоциации АРПП «Отечественный софт», к концу 2025 года на российские решения перешли лишь 40–45% субъектов КИИ. «Есть дефицит отечественных продуктов в инженерном, промышленном и корпоративном ПО, а также в системах управления базами данных», — отмечает партнёр практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем ПО штрафу»