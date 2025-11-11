Всем ПО штрафу

Для российских компаний, которые не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры на российское ПО к 2028 году, Минцифры готовится ввести оборотные штрафы. Представители отрасли решение поддерживают, но говорят, что сейчас у отечественного софта есть недоработки: по их оценкам, на российское ПО перешли только 40-45% субъектов. При этом узкоспециализированные классы софта пока не замещены, а российские решения иногда оказываются дороже аналогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минцифры готовит законопроект, который предусматривает введение оборотных штрафов для компаний, если они в установленный срок не перевели свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) на российское программное обеспечение, заявил глава министерства Максут Шадаев на CNews Forum 11 ноября.

«Будут штрафы и за то, что компания не классифицировала эти решения как объекты КИИ. Должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения»,— сказал господин Шадаев. Он добавил, что размер оборотных штрафов сейчас обсуждается. Законопроект в настоящее время обсуждается с заинтересованными ведомствами и отраслью, добавили “Ъ” в Минцифры: «Говорить о деталях пока рано».

Ранее Минцифры подготовило проекты постановлений, по которым значимые объекты КИИ должны быть переведены на российский софт с 1 января 2028 года. При наличии объективных оснований по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию срок может быть продлен, но не более чем до 1 декабря 2030 года.

Оглашенная министром мера — жесткий рычаг, который позволит ускорить импортозамещение в ЗОКИИ, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. «Понятно, что предприятия находятся не в лучшем состоянии, и замещение ПО сейчас для них — не приоритет. Замещение каждый раз бьет по экономике предприятий. Кроме того, ПО, которое заменяет иностранное, создано срочным образом и не оттестировано на множестве клиентов, поэтому остаются баги. Но замещение ПО для КИИ производить необходимо, и предложенная министром мера принуждения закономерна»,— говорит он.

«Ситуация с переходом субъектов КИИ на российское ПО действительно требует дополнительных усилий со стороны государства. Предлагаемую Минцифры инициативу по введению стимулирующих мер мы в целом приветствуем, но считаем важным обеспечить баланс интересов государства и бизнеса»,— говорит исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По оценкам АРПП, к концу 2025 года на отечественный софт перешли 40-45% субъектов КИИ.

При этом наибольшую сложность вызывает переход на отечественные программно-аппаратные решения, особенно в части «железа», добавляет господин Лашин.

С такой оценкой согласен партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «В ряде категорий программного обеспечения существует дефицит российских продуктов. Это касается прежде всего инженерного и промышленного ПО, ERP-систем, служб каталогов для управления доступом к корпоративной сети и приложениям, а также систем управления базами данных».

Возможность сдвига дедлайна по переходу на российское ПО «дает инструменты для планомерного перехода без рисков потери эффективности для непрерывных производств», говорит представитель «Северстали». Он добавляет, что работа по переводу ЗОКИИ на отечественные решения «ведется планомерно». Представитель компании уверен, что узкоотраслевые решения могут быть переведены на российское ПО, однако «переход требует времени». В РЖД не ответили на запрос “Ъ”. В «Еврохиме» и СИБУРе от комментариев отказались.

4,5 триллиона рублей достиг объем продаж отечественных IT-решений и услуг с 2022 года, по словам премьер-министра Михаила Мишустина.

В Росатоме “Ъ” заявили, что уже перевели все значимые объекты КИИ на отечественный софт. По словам представителя компании, по базовым классам ПО (операционные системы, офисные пакеты и так далее) отечественные продукты уже доказали свою работоспособность и «активно внедряются». «Однако в узкоспециализированных сегментах, например в системах высокоточного инженерного проектирования, ситуация сложнее. Здесь полноценная замена зарубежных решений будет возможна с учетом дополнительной разработки»,— говорит он, добавляя, что «в краткосрочной перспективе переход на отечественное ПО дороже, хотя это и инвестиции в технологическую независимость».

Алексей Жабин