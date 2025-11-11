Музей истории Ростова получил в собственность здание 1892 года

Администрация Ростова-на-Дону передала Музею истории города историческое здание в Думском проезде, 3, где в конце XIX века размещались первые городские музейные коллекции и публичная библиотека. Об этом сообщил «Молот» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации ведомства, сооружение построили в 1892-1893 годах по проекту архитектора Николая Дорошенко. Оно стало первым домом городского музея и публичной библиотеки. Именно здесь началась музейная история Ростова — в здании размещались художественные классы и коллекции, рассказывавшие о прошлом города.

За более чем вековую историю дом пережил революцию, смену эпох, ведомств и владельцев, но сохранил облик и уникальные декоративные элементы. Благодаря этому строение получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

«Теперь историческая справедливость восстановлена. Впереди реставрация и приспособление к современному музейному формату. А значит, скоро сюда снова вернутся экспозиции, посвященные городу и его людям»,— пояснил директор Музея Сергей Гордиенко.

Валентина Любашенко