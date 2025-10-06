В «Спартаке» приняли решение оставить Деяна Станковича

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович сохранил свой пост по итогам заседания совета директоров футбольного клуба, которое прошло в понедельник. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее газета утверждала, что на мероприятии «с высокой долей вероятности может быть принято решение об увольнении» 47-летнего сербского специалиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В результате, как сообщает издание, «на заседании был представлен новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов, а также заслушан доклад спортивного директора Франсиса Кахигао о текущей ситуации в спортивном блоке и причинах поражения в воскресном дерби с ЦСКА». «Спартак» уступил армейцам со счетом 2:3, пропустив все три мяча в первые 18 минут игры. Таким образом, армейцы сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата России, а красно-белые отстали от первого места уже на шесть очков.

19 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на месяц отстранил Станковича за оскорбление арбитра. Дисквалификация касается всех соревнований, проходящих под эгидой РФС.

Деян Станкович, работавший до этого в венгерском «Ференцвароше», сербской «Црвене Звезде» и итальянской «Сампдории», стал главным тренером «Спартака» в мае 2024 года. Прошлый сезон РПЛ команда завершила на четвертой строчке, а в FONBET Кубке России она сошла на стадии финала «пути регионов». В мае стороны продлили контракт до 2027 года.

Арнольд Кабанов