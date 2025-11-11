Электроснабжение нового жилого комплекса в Ростове обойдется в 121,7 млн рублей

Компания «Спец-энерго» оценила строительство электросетевых объектов для жилого комплекса на ул. Таганрогская в Ростове в 121,7 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно опубликованным сведениям, электроснабжение потребуется для нового жилого комплекса, включающего 22 многоквартирных дома и автостоянки общей площадью 506 тыс. кв. м.

Основную долю затрат составляет возведение объектов электроснабжения — 92,5 млн руб. На закупку материалов выделено 62 млн руб.й, строительно-монтажные работы обойдутся в 27,8 млн руб. Также предусмотрены проектно-изыскательные работы за 14 млн руб. и пусконаладочные мероприятия за 11 млн руб.

В октябре 2023 года экспертная организация «Единый центр строительства» одобрила проектную документацию жилого комплекса в границах Элеваторного пер., Нефтяной и Таганрогской улиц. Застройщиком выступает «СЗ Ростовстрой-Дон», вложивший в проект 42,1 млрд руб.

На территории жилого комплекса планируется построить три детских сада на 720-765 мест, школу вместимостью до 2,5 тыс. учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Подрядчика для выполнения работ по электроснабжению определят 24 ноября 2025 года.

Валентина Любашенко