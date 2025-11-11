Власти Дона ввели мораторий на банкротство сельхозпредприятий в 2025 году

Власти Ростовской области ввели мораторий на банкротство сельхозпредприятий, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, решение направлено на защиту финансовой устойчивости фермеров и поддержку стабильности в отрасли, которая серьезно пострадала от весенних заморозков и летней засухи.

В 27 муниципальных районах области власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Предварительный ущерб оценивается в четыре миллиарда рублей. Повреждения получили свыше миллиона гектаров посевов. Урожай ранних зерновых в 2025 году составил 8,3 млн тонн, что существенно меньше показателей прошлого года.

Господин Слюсарь отметил, что признание чрезвычайной ситуации федерального уровня дало возможность привлечь дополнительные меры поддержки. Среди приоритетных мер — продление почти 300 действующих кредитов для хозяйств и выделение дополнительных лимитов льготного кредитования.

«Эти шаги позволили донским фермерам привлечь ресурсы на сумму четыре млрд руб. для проведения осенней посевной кампании и сохранения производства»,— подчеркнул губернатор.

Валентина Любашенко