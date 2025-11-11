Ростовская область увеличила промпроизводство на 2,3% в 2025 году

Индекс промышленного производства Ростовской области за девять месяцев 2025 года составил 102,3% к аналогичному периоду прошлого года. Дон продолжает укреплять позиции опорного центра технологического развития Юга России. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

По словам чиновника, в области растет инвестиционная привлекательность. Количество резидентов особой экономической зоны Ростовская достигло 11 компаний, а общий объем вложений превысил 6 млрд руб.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь связывает успех региона с системной работой и ориентацией на технологическое лидерство. «Импортозамещение — это обеспечение нашей безопасности во всех сегментах, в текущем режиме и в среднесрочной перспективе», — сказал Юрий Слюсарь на отраслевой стратегической сессии по обновлению «Стратегии-2030».

«А технологическое лидерство — такие стратегические горизонты, где мы можем понимать наши ключевые факторы успеха, где у нас есть необходимые разработки, технологии, компетенции, которые могут обеспечить наше лидерство в тех сферах, которые будут определять облик экономики», — добавил глава региона.

