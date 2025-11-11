Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Ростелеком» получил еще один контракт на обслуживание воронежской ИТС за 40 млн

Победителем аукциона на передачу данных для интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Воронежской городской агломерации стал единственный участник — ПАО «Ростелеком». Компания не стала снижать начальную цену контракта в 40,4 млн руб. Он заключен и опубликован на портале госзакупок.

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Источник финансирования — региональный бюджет. Передавать данные подрядчик должен весь следующий год — с 1 января по 31 декабря.

Первый этап внедрения ИТС в Воронежской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовал в 2022 году с бюджетом 671,5 млн руб., включая 188 млн руб. из областной казны. Как сообщал в декабре 2024 года губернатор Александр Гусев, объем вложений во второй этап может достичь 570 млн руб. В июле 2025 года контракты на развитие и обслуживание ИТС получил «Ростелеком», выиграв два аукциона по начальной цене. Первый заключен с компанией на 79,5 млн руб., второй — на 90 млн руб.

Мария Свиридова