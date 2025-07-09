«Ростелеком» будет обслуживать воронежскую ИТС за 90 млн рублей

ПАО «Ростелеком» выиграло контракт на техническое обслуживание и содержание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Воронежской городской агломерации. Он заключен по начальной цене в 90 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре) во время визита в Центр управления ИТС

Фото: Правительство Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре) во время визита в Центр управления ИТС

Фото: Правительство Воронежской области

«Ростелеком» обошел одного участника аукциона, его имя не раскрывается. Оба предлагали снизить стоимость единицы услуги с 654,5 тыс. руб. до 651,3 тыс. Источник финансирования — областной бюджет.

Срок оказания услуг — с 7 июля до 31 декабря 2025 года. В этот период «Ростелекому» предстоит обслуживать дорожные контроллеры, видеодетектор транспорта, модуль видеосистемы, аппаратно-программный комплекс детектирования транспорта, тактический детектор, автоматическую дорожную метеостанцию и так далее.

В начале июля «Ростелеком» получил контракт на развитие воронежской ИТС за 79,5 млн руб. Он предполагает монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

Также в начале июля губернатор Александр Гусев во время посещения Центра управления ИТС поручил запустить в Воронеже систему, которая сможет оперативно реагировать на заторы из-за дорожных аварий. «Прошу в течение месяца организовать работу таким образом, чтобы оперативно реагировать на заторы. В 90% случаев пробки возникают в результате ДТП. Необходимо, чтобы специалисты могли в режиме реального времени посмотреть, где затор, и тут же принять какие-то меры. Здесь понадобится помощь и сотрудников ГИБДД»,— отметил глава региона.

В декабре 2024 года господин Гусев сообщал, что на второй этап внедрения ИТС в Воронежской городской агломерации могут направить 570 млн руб. Первый этап начался в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели направили 671,5 млн руб., в том числе 188 млн из областного бюджета.

Летом 2022 года «Ростелеком» получил контракт на внедрение ИТС в Воронежской горагломерации за 449,2 млн руб. Работы по нему предстояло выполнить в три этапа до 29 ноября 2024 года. Однако в июле 2024-го исполнение контракта было прекращено «по соглашению сторон». Подрядчик выполнил обязательства на 446,2 млн руб., заказчик в лице «Регионального центра безопасности» оплатил их.

О внедрении ИТС в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова