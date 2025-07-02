«Ростелеком» продолжит развивать воронежскую ИТС за 79,5 млн рублей

ПАО «Ростелеком» получило контракт на развитие интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Воронежской городской агломерации. Он заключен по цене в 79,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Компания была единственным участником аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала Александра Гусева Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. «Ростелекому» предстоит смонтировать 14 единиц серверного оборудования и 281 периферийного, выполнить пуско-наладочные работы. Срок исполнения обязательств — до 20 октября 2025 года. Гарантия на работы составит не менее 36 месяцев.

В начале июня «Ростелеком» получил контракт на передачу данных для воронежской ИТС за 21,3 млн руб. В рамках него необходимо поддерживать связь с 247 объектами в Воронеже, включая светофоры, метеостанции и камеры умных остановок. Работы предстоит выполнять до 31 декабря 2025 года.

В декабре 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что на второй этап внедрения ИТС в Воронежской городской агломерации могут направить 570 млн руб. Первый этап начался в 2022 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели направили 671,5 млн руб., в том числе 188 млн из областного бюджета.

Летом 2022 года «Ростелеком» получил контракт на внедрение ИТС в Воронежской агломерации за 449,2 млн руб. Работы по нему требовалось выполнить в три этапа до 29 ноября 2024 года. Однако в июле 2024-го исполнение контракта было прекращено «по соглашению сторон». Подрядчик выполнил обязательства на 446,2 млн руб., а заказчик в лице «Регионального центра безопасности» оплатил их.

О внедрении ИТС в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова