В Воронеже ищут подрядчика для передаче данных ИТС за 40 млн рублей
Воронежский «Региональный центр безопасности» объявил электронный аукцион по выбору подрядчика на оказание услуг по передаче данных для интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Воронежской городской агломерации. Начальная цена контракта — 40,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Источник финансирования — региональный бюджет. Передавать данные подрядчик должен весь следующий год — с 1 января по 31 декабря.
Заявки принимаются до 29 октября, итоги подведут 31-го.
В июле два контракта на развитие и обслуживание ИТС в Воронежской городской агломерации получил «Ростелеком» — оба по начальным ценам. Первый заключен с компанией за 79,5 млн руб., второй — за 90 млн руб. В декабре 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что объем финансирования второго этапа внедрения ИТС может равняться 570 млн руб. На первый этап, стартовавший в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», направили 671,5 млн руб., включая 188 млн руб. из областной казны.
