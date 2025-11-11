Просроченная задолженность донского бизнеса достигла 42,6 млрд рублей в 2025 году

Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ростовской области за девять месяцев 2025 года снизился на 7% до 806 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составлял 865 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Аналитики отмечают, что сокращение объемов финансирования бизнеса характерно для всего юга России, однако в целом по макрорегиону падение оказалось менее существенным — на 2,5% до 3,4 трлн руб.

Общая ссудная задолженность донских предприятий на 1 октября 2025 года превысила 904,3 млрд руб. Доля просроченной задолженности составила 4,7% или 42,6 млрд руб.

Около трети от общего объема обязательств перед финансовыми организациями приходится на обрабатывающий сектор региона — 291,9 млрд руб. Компании сферы недвижимости должны банкам 180,1 млрд руб., предприятия оптовой и розничной торговли — 136,3 млрд руб., агропромышленного комплекса — 135,2 млрд руб.

В сентябре 2025 года объем выданных донскому бизнесу займов составил немногим менее 87 млрд руб., что на 6% меньше по сравнению с сентябрем 2024 года. Наиболее активно в начале осени кредитовались торговые компании — на них пришлось около 40% от общего объема выданных займов или 35 млрд руб. Предприятия обрабатывающего сектора получили кредиты на сумму 15,5 млрд руб., на долю АПК пришлось 6,5 млрд руб.

Валентина Любашенко