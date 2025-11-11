Участник движения «рейхсбюргеров» арестован за призывы убить Меркель и Шольца

Германская прокуратура сообщила об аресте мужчины, который призывал к убийству некоторых немецких политиков, включая Ангелу Меркель и Олафа Шольца, и планировал подобные покушения. Как говорится в заявлении прокуратуры, гражданин Германии и Польши Мартин С. (полное имя не сообщается) был арестован в Дортмунде 10 ноября. Его подозревают в финансировании терроризма, призывах к совершению серьезных актов насилия и незаконном распространении персональных данных.

По данным немецких СМИ, Мартин С. на своей платформе в даркнете призывал убивать немецких политиков, госслужащих и судей, в том числе экс-канцлеров ФРГ Ангелу Меркель и Олафа Шольца. Он публиковал списки тех, на кого, по его мнению, нужно совершить покушение, и вынесенные им самим «смертные приговоры».

Кроме того, он выкладывал инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также собирал пожертвования в криптовалюте, которые должны были пойти тем, кто готов совершать такие преступления. Сообщается также, что подозреваемый многие годы участвовал в различных неонацистских группировках. В частности, в так называемом движении «рейхсбюргеров», которые считают себя гражданами германского рейха и не признают законность ФРГ.

В мае власти ФРГ запретили одну из организаций «рейхсбюргеров» под названием «Королевство Германия» и арестовали четырех ее руководителей. Также уже несколько лет продолжаются расследования и суды в отношении «рейхсбюргеров» и других правых радикалов, причастных к подготовке государственного переворота, раскрытого в 2022 году. Несколько человек уже приговорены по этому делу к различным тюремным срокам.

Яна Рождественская