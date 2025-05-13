В ФРГ запретили экстремистскую организацию рейхсбюргеров, а лидеров арестовали

Власти Германии запретили деятельность организации «Королевство Германии», которая является частью движения рейхсбюргеров, и арестовали четверых ее руководителей. Как заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, «цели и деятельность объединения противоречат уголовному законодательству и направлены против конституционного строя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bodo Schackow / dpa / AP Фото: Bodo Schackow / dpa / AP

«Королевство Германии», учрежденное в 2012 году поваром и инструктором карате Петером Фитцеком, имеет около 6 тыс. последователей и является крупнейшим объединением внутри движения рейхсбюргеров. Участники движения, которых насчитывается около 20 тыс., не признают легитимность ФРГ и считают себя гражданами «германского рейха», придерживаются монархических, ксенофобских и антисемитских взглядов.

Запрет деятельности «Королевства Германии» распространяется на все дочерние структуры этой организации, предусматривает блокировку страниц организации в интернете и конфискацию активов. В ходе утренних рейдов 13 мая полиция провела обыски в офисах организации и домах ее лидеров в разных землях Германии. Задержаны четверо ее руководителей, в том числе Петер Фитцек, который называет себя королем Германии. Сегодня задержанные предстанут перед следственным судьей в Карлсруэ.

В марте 2025 года суд Кобленца вынес приговоры другим пятерым участникам движения рейхсбюргеров, которые были задержаны в декабре 2022 года в ходе контртеррористической операции. Они получили тюремные сроки от двух лет восьми месяцев до восьми лет.

Алена Миклашевская