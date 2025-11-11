Курорт Архыз запустил «Черную пятницу» со скидками на ски-пассы

Акция стартует с 11 ноября с ограниченным предложением

Горнолыжный курорт Архыз объявил о старте «Черной пятницы» 11 ноября с ограниченным предложением — 500 ски-пассов по ценам прошлого года на сезон 2025-2026.

В рамках акции гостям доступны лимитированные тарифы: 100 абонементов на 10 дней катания и 400 — на 7 дней. Курорт подчеркивает, что при достижении лимита льготные тарифы исчезнут из продажи.

Многодневные абонементы действуют в течение всего сезона, при этом использовать все дни подряд необязательно. Тарифы персонализированы и распространяются только на дневное катание. Приобрести их можно исключительно через интернет.

При покупке новый тариф можно записать на имеющуюся пластиковую карту из прошлого сезона, если она была персонализированной. Как поясняют на курорте, персонализированными считаются ски-пассы клиентов, которые в предыдущем году покупали абонементы от семи дней и более.

