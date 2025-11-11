Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Лабинске после капремонта открыли мост в Адыгею за 400 млн рублей

В Лабинске после капитального ремонта открыт мост, соединяющий Краснодарский край с Республикой Адыгея. Работы по восстановлению объекта были проведены по обращению жителей и завершены досрочно, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От прежней переправы сохранились только 13 опор, которые укрепили и залили бетоном. Полностью обновлено дорожное полотно, установлено новое освещение и заменены ограждения. На ремонт было направлено более 400 млн руб.

Мост, как отметил губернатор, играет ключевую роль в транспортной системе региона, обеспечивая сообщение между двумя субъектами и сокращая путь в краевой центр.

Вячеслав Рыжков

