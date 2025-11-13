Время фиксировать доходность

2025 год стал поворотным для финансового рынка. С одной стороны, были ожидания геополитической разрядки (что могло бы подтолкнуть стоимость всех российских активов вверх), а с другой стороны — все участники рынка осознали, что ключевая ставка останется высокой дольше, чем ожидалось ранее.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Гендиректор и председатель правления УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев

Несмотря на летний оптимизм и ожидания быстрого снижения ключевой ставки, рост рынка отменен. По базовым прогнозам, на конец года ключевая ставка составит 16–16,5% годовых, а в 2026-м — 13–14%. Это создает редкую ситуацию: с одной стороны, высокая ставка снижает привлекательность рынка акций в моменте, с другой — делает рублевые облигации рекордно доходными. Сейчас отличное время зафиксировать доходность на ближайшие один-три года за счет сложившейся конъюнктуры.

Когда доходности длинных ОФЗ (срочностью пять-семь лет) находятся в районе 15% годовых, логично воспользоваться этим окном. Даже небольшое снижение ставок до 12% приведет к росту цен на облигации. Инвестор получает двойной эффект — текущий процентный доход по купонам и переоценку стоимости облигаций, что может дать доходность ощутимо большую, чем по банковским вкладам. Поэтому разумно строить стратегию вокруг облигаций — с добавлением золота, валютных бумаг и умеренной доли акций, в зависимости от срочности стратегии. Такой подход помогает сгладить колебания рынка и не терять доход, если ставка будет оставаться высокой дольше ожиданий.

Если инвестор планирует размещение средств в портфель ценных бумаг со срочностью до одного года (краткосрочная стратегия), основой такого портфеля должны быть облигации со средним сроком до погашения два-три года и относительно короткие депозиты или фонды денежного рынка с долями соответственно 70% и 30%. Такой портфель может обеспечить доходность 16–17% годовых при минимальном риске. По сути, это аналог депозита, но с большей гибкостью и более высокой доходностью.

Для среднесрочных инвестиций (на один-три года) в портфель имеет смысл помимо облигаций добавить еще валютные инструменты (до 10% от портфеля), золото (до 5% от портфеля) и до 10% акций крупных российских компаний. Также может быть целесообразным повышение срочности корпоративных облигаций и государственных облигаций с двух-трех лет до трех-пяти лет. Последнее позволит получить более сильный эффект от ценовой переоценки облигаций при дальнейшем снижении ставок, а относительно небольшая доля акций при снижении ключевой ставки на горизонте двух-трех лет может оказать положительный эффект на доходность такого портфеля. Ожидаемая доходность в таком варианте стратегии — 22–27% годовых при умеренном риске.

Если инвестор планирует сформировать долгосрочный портфель со срочностью более трех лет, то его стоит сделать более агрессивным как с точки зрения большей доли таких рисковых инструментов, как акции, золото и валютные облигации, так и с точки зрения увеличения срочности рублевых облигаций. При этом структура портфеля должна оставаться все так же диверсифицированной. В таком варианте размещения средств видится следующая структура портфеля: 15% — ОФЗ срочностью три-пять лет, 10% — более длинные гособлигации со срочностью пять-семь лет, 25% — в корпоративные бонды и 15% — в валютные, долю золота и акций довести соответственно до 10% и 25%.

Средняя ожидаемая доходность по такому портфелю на горизонте от трех лет может составлять уже 27–34% годовых, но и волатильность выше, чем у среднесрочного портфеля. Такой портфель позволит участвовать в росте рынка акций, росте рынка облигаций за счет снижения ключевой ставки (вероятность того, что денежно-кредитная политика вернется к нормальной в течение трех лет, достаточно высока), при этом «ядро» портфеля сформировано за счет надежных бумаг с прогнозируемой доходностью.

Что касается фокуса инвестирования в акции российских компаний, то они вновь станут привлекательными, когда доходности длинных ОФЗ снизятся примерно до 12% годовых. Это будет признаком начала смягчения денежно-кредитной политики. Смягчение денежно-кредитной политики будет способствовать оживлению и в экономике в целом, что может привести к пересмотру прогнозов будущих доходов, а соответственно, и денежных потоков компаний. Это также приведет к росту стоимости фундаментальных оценок бизнеса компаний. Пока же рынок акций остается выборочным: инвесторам стоит ориентироваться при удержании/формировании позиций в акциях в своих портфелях на компании с устойчивыми денежными потоками, низкой долговой нагрузкой и понятной дивидендной политикой.

В конечном итоге высокие ставки — это не проблема, а в какой-то степени новая точка опоры. Они, по сути, позволяют фиксировать прибыль на облигациях и подготовить капитал к следующему инвестиционному циклу 2025–2026 годов — времени облигаций. А вот когда ставки пойдут вниз, настанет время акций. Главное — действовать системно, а не эмоционально: ребалансировать портфель, держать ликвидность и сохранять долгосрочный горизонт. Так инвестор выигрывает и в спокойные времена, и в бурные.

Дмитрий Тимофеев, гендиректор и председатель правления УК «ТКБ Инвестмент Партнерс»