В КЧР прокуратура организовала проверку по факту падения туристов в ущелье

Прокуратура Карачаевского района организовала проверку по факту падения двух туристов с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Как ранее сообщалось, туристическая группа состояла из пяти человек и не была зарегистрирована в службе. Во время движения по склону два человека оступились и сорвались вниз.

На помощь пострадавшим была направлена наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости.

Наталья Белоштейн