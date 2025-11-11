В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку из-за отключения отопления

Прокуратура организовала проверку из-за отключения теплоснабжения жителей Первомайского района Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители контролируют исполнение требований федерального законодательства в сфере коммунальных услуг. Под надзором прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав граждан, сроки устранения аварии и возобновления подачи коммунального ресурса.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Ростов», авария на теплотрассе на проспекте Сельмаш в Ростове-на-Дону оставила без отопления 53 многоквартирных дома.

Константин Соловьев