В Гиагинском районе Адыгеи в 2025 году обновили более 7 км дорог

В Гиагинском районе Адыгеи завершили ремонт трех участков региональных дорог общей протяженностью 7,7 км. Работы стоимостью 61,2 млн руб. провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в республиканском министерстве строительства.

Ремонт охватил трассу «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск», отрезок «Кужорская — Сергиевское — Дондуковская» и подъезд к станице Гиагинской.

На подъезде к станице Дондуковской дорожники выполнили фрезерование изношенного покрытия и устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Сейчас специалисты укладывают верхний слой покрытия, укрепляют обочины, наносят разметку и устанавливают дорожные знаки.

Всего в Адыгее в 2025 году обновили более 70 км региональных трасс. С весны 2025 года в республике приведены к нормативам порядка 26 дорожных объектов.

Нурий Бзасежев