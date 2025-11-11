Тепло пошло по трубам

Управление Ростехнадзора впервые с 2020 года выдало Новороссийску паспорт готовности к отопительному сезону. В 2024 году на старте сезона от горожан в муниципальные службы поступило более 5,4 тыс. обращений о перебоях в подаче теплоснабжения, в этом количество таких жалоб сократилось на 75%. Как сообщил «Ъ-Новороссийск» исполняющий обязанности заместителя главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, ресурсоснабжающие организации учли аварии прошлого года и заменили наиболее уязвимые участки теплотрасс.

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выдало Новороссийску паспорт готовности к осенне-зимнему отопительному периоду впервые с 2020 года. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в ходе аппаратного совещания в администрации назвал это «историческим событием».

На старте отопительного сезона в 2024 году от жителей Новороссийска в муниципальные службы, в том числе на платформу «Мой Новороссийск», поступило более 5,4 тыс. обращений, связанных с перебоями в подаче теплоснабжения. Как сообщил и.о. заместителя главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров на аппаратном совещании 11 ноября, в этом году за аналогичный отчетный период количество сообщений от новороссийцев сократилось на 75% до 1,3 тыс.

Рафаэль Бегляров озвучил, что 5 ноября Новороссийск получил долгожданный паспорт готовности к отопительному периоду по результатам проверки Ростехнадзора. Последний раз ведомство выдавало муниципалитету соответствующий документ в 2020 году, с того момента на должности замглавы по ЖКХ сменилось четыре человека.

«Мы, наконец, за долгий период получили паспорт готовности, за это вам отдельные слова благодарности. Паспорт готовности – это наш исторический результат, победа. На 75% снижение обращений – это тоже наша общая, комплексная победа. Каких бы мы результатов не добивались, я требую не снижать динамику работы»,— прокомментировал доклад Беглярова мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Отопительный сезон в Новороссийске начался с 20 октября согласно постановлению администрации. В течение нескольких дней ресурсоснабжающие организации проводили пуско-наладочные работы и устраняли локальные порывы на сетях. На данный момент, по словам Рафаэля Беглярова, отопление в штатном режиме получают все многоквартирные дома и социальные объекты Новороссийска. По результатам проверки все МКД и управляющие компании получили акты готовности к зиме и оценочные листы, в работе находятся 109 котельных.

В этом году ресурсоснабжающей организации АО АТЭК удалось добиться старта отопительного сезона без срывов, чего в Новороссийске не наблюдалось несколько лет подряд.

На аппаратном совещании Рафаэль Бегляров сообщил, что в целях обеспечения стабильной подачи тепла в городе еще летом была образована комиссия по оценке готовности к зиме, разработан и утвержден порядок действия и ликвидации аварийных ситуаций. Документы получили согласование в МинТЭК и ЖКХ, а также в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

С марта 2025 года в Новороссийске регулярно проводили заседания межведомственной комиссии по обеспечению теплоснабжения, параллельно с этим тепловики вели работы на сетях и котельных. Замглавы по ЖКХ представил следующую статистику: ресурсники промыли и опрессовали 232 км теплосетей, заменили 24 км ветхих сетей и 1,2 тыс. единиц запорной арматуры, 18 котлов и 61 единицу котельного оборудования.

«Результата удалось добиться за счет еженедельного контроля по подготовке ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний к осенне-зимнему периоду, а также за счет более ответственного отношения специалистов ЖКХ к работе по подготовке к отопительному сезону. Ресурсоснабжающие организации учли аварии прошлого года и заменили наиболее уязвимые участки теплотрасс», — сообщил Рафаэль Бегляров «Ъ-Новороссийск».

Ситуация с отоплением в Новороссийске улучшилась, но часть сетей все еще нуждается в реконструкции. Для этих целей в городе разработали и утвердили новую схему теплоснабжения до 2042 года. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Разработчики схемы ООО «Янэрго» вынесли вердикт о том, что часть источников теплоснабжения на территории муниципалитета испытывает дефициты тепловой мощности, на 17 объектах отсутствуют резервные источники электропитания. Износ тепловых сетей, согласно схеме, составляет 65%. При этом, по плану до 2042 года в Новороссийске построят порядка 80 новых жилых домов, за счет чего ожидается значительный прирост тепловой нагрузки на без того слабые коммуникации.

Для улучшения ситуации в рамках схемы в Новороссийске планируют возвести три новые котельные в Южном и Восточном районе, одновременно с этим продолжится модернизация и реконструкция существующих объектов и инженерных сетей.

София Моисеенко