Ростовчанин оплатил 159 тысяч рублей налогов после ограничения выезда за границу

Житель Ростова-на-Дону погасил налоговую задолженность в размере 159,5 тыс. руб. после того, как судебные приставы ограничили ему выезд за границу. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

По информации ведомства, в Советском районном отделении судебных приставов города находилось на исполнении производство, возбужденное на основании судебного приказа о взыскании долга в пользу МИ ФНС №24 по Ростовской области. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении производства через «Госуслуги», однако тот долг не погасил. При проверке выяснилось, что человек проживает в Москве.

Связавшись с должником по телефону, пристав получил отказ оплачивать задолженность. Тогда было вынесено постановление о временном ограничении выезда за пределы России.

Вскоре должник самостоятельно обратился к приставу с просьбой предоставить платежные документы для погашения долга и снятия запрета на выезд, поскольку у него запланирована заграничная командировка.

В результате принятой меры человек полностью внес задолженность по налоговым платежам и исполнительскому сбору на депозитный счет подразделения. Денежные средства распределены, ограничения сняты, а исполнительное производство завершено.

Валентина Любашенко