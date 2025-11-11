В Ростове на подключения ЖК к электросетям направили 127 млн рублей

Стоимость проекта по возведению электросетевых объектов для жилого комплекса на улице Таганрогской, включающего 22 многоквартирных дома и автостоянки общей площадью 506 тысяч квадратных метров, составила 121,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком данного проекта является ООО «Спец-энерго». Определение подрядчика запланировано на 24 ноября 2025 года.

Подрядчику предстоит провести проектно-изыскательские работы (14 млн руб.), строительство объектов электроснабжения (92,5 млн руб.), строительно-монтажные работы (27,8 млн руб.), закупка материалов (6,2 млн руб.), пусконаладочные работы (1,1 млн руб.).

Как ранее сообщалось, строительством ЖК займется ООО «СЗ «Ростовстрой-Дон», инвестиции в проект составят 42,1 млрд руб.

Наталья Белоштейн