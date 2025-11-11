В Ростовской области от гриппа привились 1,8 млн человек

В Ростовской области на 45 неделе 2025 года уровень заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом в регионе не превышает пороговых значений. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга, опубликованные пресс-службой Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди циркулирующих вирусов в регионе преобладают респираторные возбудители негриппозной природы — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Уточняется, что случаи гриппа регистрируются единично.

В то же время в Ростовской области продолжается предсезонная вакцинация против гриппа. На данный момент прививку получили более 1,8 млн человек, что составляет 43,5% от общей численности населения области. Уточняется, что ни у одного из вакцинированных не зафиксировано негативных поствакцинальных реакций или осложнений после введения препарата.

Константин Соловьев